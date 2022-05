Günther Jauch (65) gehört jetzt zu einem Klub der besonderen Art! Der gebürtige Münsteraner ist bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten Moderator der beliebten Quizshow Wer wird Millionär? und stellt den Kandidaten knifflige Fragen. Doch was macht das TV-Gesicht eigentlich, wenn es nicht vor der Kamera steht? Herr Jauch ist ein passionierter Weinhersteller – und gehört jetzt zu einer Gesellschaft für Liebhaber des Rebensaftes!

Wie Bild berichtet, habe auf Sylt nun ein neuer Standort der WineBank eröffnet – unter anderem in Hamburg, Köln und Wien gibt es bereits Klubs dieser Art. Neu-Mitglied sei demnach niemand Geringeres als Herr Jauch, der bei der Eröffnungsfeier seinen eigenen Wein ausschenkte. Weiter hieß es, dass Zugehörige des Klubs ihre eigenen Weine vor Ort lagern und dort mit Freunden trinken sowie feiern können.

Doch was gefällt dem Wahlpotsdamer neben seiner Faszination für Wein eigentlich sonst noch? Diese Themen jedenfalls nicht: "Ganz vorn liegen da Königshäuser, Filmschauspieler und alles, was mit Weltraum oder Astronomie zu tun hat", verriet der 65-Jährige Anfang des Jahres in einem Interview mit RTL. Auf diesen Gebieten falle es ihm schwer, sich neues Wissen anzueignen.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Günter Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige

Getty Images Günther Jauch, Moderator

Anzeige

Getty Images Günther Jauch bei "2021! Menschen, Bilder, Emotionen! – Der grosse RTL Jahresrückblick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de