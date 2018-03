Alkoholischer Gaumenschmeichler für den kleinen Geldbeutel! Der Wer wird Millionär-Moderator Günther Jauch (61) ist schon seit Längerem gemeinsam mit seiner Frau als Hobby-Winzer aktiv. Zur Ausübung seiner Leidenschaft übernahm er zusammen mit ihr vor acht Jahren das Weingut "Von Othegraven" an der Saar – und produziert fleißig Traubensaft. Jetzt können sich Fans des guten Geschmacks freuen: Demnächst kann der gute Tropfen beim Discounter erworben werden!

In allen Aldi-Filialen wird ab 19. März jeweils ein Rot- und ein Weißwein des 61-Jährigen in den Regalen stehen. Das TV-Gesicht machte am vergangenen Donnerstag allen Wein-Kennern schon einmal den Mund wässrig: "Unser Anspruch war es, sanfte Weine zu kreieren, die trotz der Leichtigkeit eine intensive Frucht aufweisen und harmonisch schmecken", beschrieb er sein Produkt. Auf den Flaschenetiketten findet sich nicht nur der Name des gebürtigen Münsteraners, sondern auch der Ratestuhl aus seiner beliebten Show.

Trotz des verhältnismäßig niedrigen Preises habe sich der Quizmaster bei der Auswahl der verarbeiteten Früchte nicht lumpen lassen: "Es sind Trauben aus verschiedenen deutschen Anbaugebieten, vor allem Riesling. Mit dem kenne ich mich inzwischen auch ganz gut aus." Würdet ihr den Jauch-Wein probieren? Stimmt in der Umfrage ab!

Andreas Rentz / Getty Images Günther Jauch bei "2017! Menschen, Bilder, Emotionen"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

WENN Günther Jauch in Berlin

