Elena Miras (30) genießt die Zeit mit ihrer Tochter! Im Jahr 2018 sind die Kampf der Realitystars-Kandidatin und Mike Heiter (30) erstmals Eltern geworden. Sie begrüßten die kleine Aylen auf der Welt, trennten sich aber rund eineinhalb Jahre später. Die stolze Mutter gewährt im Netz fast täglich Einblicke in ihren Familienalltag – und beweist immer wieder mit süßen Postings, dass das Mädchen ihr ganzer Stolz ist. Jetzt bekam Elena Miras von Aylen sogar ein kleines Make-over verpasst!

In ihrer Instagram-Story postete die 30-Jährige nun ein paar Aufnahmen, die sie beim gemeinsamen Spielen mit ihrem Nachwuchs zeigen. Dabei schienen die beiden viel Spaß zu haben. Kein Wunder, denn Aylen durfte sogar das Gesicht ihrer Mutter mit bunten Farben bepinseln. Elena freute sich offenbar sehr über den neuen Look. In einem weiteren Clip präsentierte sie ihrer Community nämlich stolz das Endergebnis.

Erst vor wenigen Tagen hatte die gebürtige Schweizerin auf ihrem Social-Media-Account verraten, dass sie sich noch Geschwisterchen für ihre kleine Prinzessin wünscht. In einer Fragerunde gab sie preis, dass sie mit ihrem jetzigen Freund Leandro Teixeira gerne noch zwei Kinder bekommen würde.

Anzeige

Instagram / elena_miras "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Elena Miras im Mai 2022

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im Mai 2022

Anzeige

Instagram / xellen7 Leandro Teixeira und Elena Miras mit Aylen im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de