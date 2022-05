Möchte Elena Miras (30) ihre kleine Familie etwa bald vergrößern? Seit fast vier Jahren ist die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin stolze Mutter. Zusammen mit ihrem Ex Mike Heiter (29) hat sie die kleine Aylen. Mittlerweile ist die Influencerin mit Leandro Teixeira in einer glücklichen Beziehung. Doch wagen die beiden bald den nächsten Schritt? Elena verrät nun, ob sie sich gemeinsame Kinder mit ihrem Freund vorstellen kann.

Auf Instagram stellte sich die 30-Jährige mal wieder den Fragen ihrer Fans. In einer Q&A-Runde wollte ein Follower wissen, wie viele Kinder sich die Beauty mit ihrem Partner wünsche. Ihre Antwort fiel dabei ziemlich deutlich aus: "Ich denke so zwei." Ob sie ihre kleine Familie in naher Zukunft oder erst in ein paar Jahren vergrößern wollen, ließ die ehemalige Love Island-Teilnehmerin allerdings offen.

Dass sie sich mit ihrem Freund noch weitere Kids wünscht, dürfte Fans allerdings nicht großartig überraschen – immerhin schwärmte sie im Netz in den höchsten Tönen von ihm. Vor allem Leandros "einzigartige Art" und die Tatsache, dass "er weiß, worauf es im Leben ankommt", machen ihn in Elenas Augen zu etwas Besonderem.

Instagram / xellen7 Leandro Teixeira und Elena Miras mit Aylen im Januar 2022

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen im Dezember 2021

Instagram / elena_miras Leandro Teixeira und Elena Miras im Januar 2022 auf Phuket

