Anke Engelke macht ein Praktikum bei der Deutschen Bahn

Anke Engelke (59), bekannt für ihre vielseitigen Rollen als Schauspielerin und Komikerin, hat sich entschieden, ihre Talente vorübergehend in eine ganz andere Richtung zu lenken. Die TV-Persönlichkeit absolviert derzeit ein Praktikum bei der Deutschen Bahn und ist regelmäßig in Zügen im Einsatz. Dies verriet sie in der Talkshow "3nach9" von Radio Bremen. In ihrem neuen Aufgabenbereich überprüft sie Fahrkarten und bietet Reisenden Getränke an. "Einige schauen mich an und fragen: 'Wo ist die versteckte Kamera?'", erzählte Anke über die Reaktionen der Passagiere. In Bahn-Uniform und mit Namensschild erklärt sie dann geduldig ihren Praktikumsstatus.

Die Schauspielerin begründete ihre Entscheidung mit ihrer Begeisterung für das Bahnfahren. Als überzeugte Bahnreisende, die das Auto weitgehend meidet, hatte sie den Wunsch, tiefer in diese Welt einzutauchen. "Ich wollte einfach wissen, was wirklich los ist", erklärte sie. Über Verspätungen ärgert sie sich kaum, da sie sie dem Stau im Auto vorzieht. Dabei betonte sie, dass sie die Menschen, die im Bahnbetrieb tätig sind, sehr schätzt. "Natürlich gibt es vieles, was dringend verändert werden muss, aber das liegt selten an den Menschen", sagte sie über ihre Erlebnisse.

Abseits ihres neuen beruflichen Ausflugs ist die Schauspielerin vor allem für ihren facettenreichen Humor und ihre Vielseitigkeit bekannt. Ob als charmante Gastgeberin, Synchronsprecherin oder in gefeierten deutschen Comedy-Produktionen – Anke begeistert seit Jahrzehnten ihr Publikum. Ihre Neugier und Experimentierfreude sind dabei keine Überraschung, sondern fest verwurzelter Teil ihrer Persönlichkeit. Ihre Erfahrungen in der neuen Arbeitsstätte möchte Anke künftig in ihrer kreativen Arbeit einfließen lassen. "Ich möchte daraus auch etwas machen", kündigte sie an, ohne weiter ins Detail zu gehen, was die Fans sicherlich neugierig auf neue Projekte macht.

Getty Images Anke Engelke im April 2022

Getty Images Anke Engelke, Schauspielerin

