Komikerin Anke Engelke hat keine Angst vor dem Älterwerden

Anke Engelke (59), eine der erfolgreichsten Comediennes Deutschlands, feiert in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag – doch sie hat keinerlei Angst vor dem Älterwerden! Im Interview mit der Apotheken Umschau sprach die TV-Bekanntheit offen über ihre Wünsche für ein verändertes gesellschaftliches Bewusstsein. "Ich würde es gut finden, wenn wir uns als Gesellschaft endlich darauf einigen könnten, dass Altern an sich okay ist", erklärte Anke. Auf die Frage, ob man im Alter anders werde, hat sie eine klare Antwort: "Überhaupt nicht. Ich bin genauso bescheuert wie immer."

Privat sowie beruflich legt die Komikerin viel Wert auf Positivität. Bei ihr sei das Glas stets halb voll, nicht halb leer. "Viel zu oft findet das Negative mehr Gehör. Dabei passiert so viel Tolles", betonte Anke im Gespräch mit der Zeitung. Man sollte sich öfter ins Gedächtnis rufen, was man im Leben hat: "Zum Beispiel bin ich heute Morgen aufgestanden, die Welt drehte sich noch, ich bin gesund, meiner Familie geht's gut und ich habe einen tollen Job."

Anke steht schon seit vielen Jahrzehnten in der Öffentlichkeit, hält ihr Privatleben aber so gut es geht aus dem Rampenlicht heraus – dazu gehören auch ihre drei Kinder. Vergangenes Jahr gab sie im Interview im Podcast "Deutschland3000" aber einen kleinen Einblick und erklärte, dass sie trotz ihrer humorvollen Art die Erziehung ihres Nachwuchses nicht auf die leichte Schulter nimmt: "Da hat man Verantwortung für mindestens ein Leben. Da bin ich total strikt. Bei allem Humor und Quatsch. Das nehme ich schon sehr ernst."

Getty Images Anke Engelke, Komikerin

Getty Images Anke Engelke, Schauspielerin

