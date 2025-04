Mehrere Millionen: So hoch soll Anke Engelkes Vermögen sein

Anke Engelke (59) begeistert nicht nur Millionen Menschen mit ihrem scharfsinnigen Humor und ihrer Vielseitigkeit – sie hat sich damit auch ein beachtliches Vermögen erarbeitet. Die Schauspielerin und Komikerin, die als Synchronstimme von Dori in "Findet Nemo" oder von Marge Simpson bekannt ist, soll laut VermögenMagazin rund vier Millionen Euro besitzen. Ihren Durchbruch schaffte die Künstlerin in den 90ern mit der Sendung "Die Wochenshow", bevor sie mit ihrer eigenen TV-Show "Ladykracher" Kultstatus erreichte. Zuletzt brillierte sie ab 2022 in der Prime-Video-Erfolgsshow LOL: Last One Laughing, in der sie mit kuriosen Einlagen das Publikum und ihre Kollegen zum Lachen brachte.

Dass Anke inzwischen als eine der Grand Dames der deutschen Comedy-Landschaft gilt, kommt nicht von ungefähr: Schon als Kind stand sie im Rampenlicht. Ihre Karriere begann sie als Mitglied eines Kinderchors, mit dem sie sogar mit Musikgrößen wie Udo Jürgens (✝80) auftrat. Später moderierte sie Radioprogramme, bevor sie ins Fernsehen wechselte. Bis heute zählt sie zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Unterhaltungsbranche. Dennoch bleibt die Künstlerin nahbar und zeigt sich, wie bei "LOL", nicht zu schade, auch über sich selbst zu lachen. In der aktuellen Staffel der Serie ist sie allerdings nicht zu sehen.

Abseits ihres Erfolges als Komikerin und Schauspielerin legt die dreifache Mutter großen Wert auf Familie und Freunde. In einem Podcast verriet Anke vor nicht allzu langer Zeit, dass sie ihr Privatleben bewusst vor der Öffentlichkeit schütze und vor allem die Erziehung ihrer Kinder Emma, Lasse und Aaron immer ernstgenommen habe. Zudem betonte sie, dass nur wenige neue Freundschaften in ihren eng getakteten Alltag passen würden. Ihr Humor und ihre Bodenständigkeit machen sie nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch zu einer besonders geschätzten Persönlichkeit im deutschen Showgeschäft.

ActionPress / United Archives GmbH Anke Engelke, Bobtail Wuschel und Benny Schnier als Moderatoren im "ZDF Ferienprogramm"

Getty Images Anke Engelke, Schauspielerin

