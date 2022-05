Billie Eilish (20) ist wieder Single! Im vergangenen Jahr gab die Sängerin bekannt, dass sie mit dem Schauspieler Matthew Tyler Vorce in einer Beziehung sei. Mit Details über ihr Liebesleben hielt sie sich aber eher bedeckt und sprach nur selten über ihren Freund. Zuletzt wurden jedoch Gerüchte laut, dass bei dem Paar schon wieder alles aus sein soll: Unter anderem erschien die Musikerin alleine auf dem Coachella-Festival. Jetzt bestätigte Matthew tatsächlich: Billie und er haben sich getrennt.

Schon vor der Bekanntgabe sah Matthew sich mit Fremdgehgerüchten konfrontiert und musste sich den Hate von Billies Fans gefallen lassen. "Niemand hat irgendjemanden betrogen. Beziehungen enden einfach. So einfach ist das", stellte er deshalb in seiner Instagram-Story klar. Die Leute sollten aufhören, einfach so Gerüchte und Lügen im Internet zu verbreiten. Jemand Fremdes im Internet so zu haten, sei einfach nur extrem feige. "Lebt euer eigenes Leben", machte Matthew darum noch mal deutlich.

Billie selbst hatte sich noch nicht zu der Trennung geäußert. Nachdem ihre letzte Beziehung mit Rapper Brandon Adams 2019 nach einem Jahr in die Brüche gegangen war, hatte sie erklärt, sich zukünftig nicht mehr dazu zu äußern. So wolle sie Spekulationen entgehen und ihre Beziehung diskret halten. "Ich wünschte nur, die Leute könnten einfach aufhören und sich die Dinge ansehen und nicht jedes Mal darüber reden", hatte die Künstlerin erklärt.

Anzeige

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Anzeige

Instagram / corduroygraham Matthew Tyler Vorce 2022

Anzeige

Getty Images Sängerin Billie Eilish

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de