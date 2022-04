Ist Billie Eilish (20) etwa wieder Single? Seit dem vergangenen Jahr ist die Oscar-Gewinnerin nun schon mit Matthew Tyler Vorce in einer Beziehung. Doch ihre Liebe halten die beiden größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten werden die beiden Turteltaube gemeinsam von Paparazzi abgelichtet. Doch jetzt soll tatsächlich alles aus sein. Die Fans vermuten nämlich, dass Billie und ihr Freund sich längst getrennt haben.

Am vergangenen Wochenende spielte die in Los Angeles geborene Musikerin auf dem Coachella-Festival. Vom Publikum aus sahen der "Bad Guy"-Interpretin dabei Stars wie beispielsweise Dylan O'Brien (30), Harry Styles (28) und Olivia Wilde (38) zu. Allein Billies Liebling schien seine Freundin nicht vor Ort zu unterstützen. Das sorgte bei den Supportern der Singer-Songwriterin dafür, dass sie anfingen zu spekulieren, ob die dunkelhaarige Beauty wieder single sein könnte. So schrieb ein Nutzer beispielsweise auf Twitter, dass Matthew anstatt auf dem Festival zu sein, mit einigen Freunden in Kalifornien Party machen war. Auch Bella Thorne (24) soll mit von der Partie gewesen sein.

Außerdem fiel einem User mit Adleraugen auf, dass Billies beste Freundin Zoe Donahoe dem 30-Jährigen nicht mehr auf Instagram folgt. "Sie ist ihm gestern Abend entfolgt, nicht lange nachdem er ihr ebenfalls entfolgt ist", schrieb der Fan im Netz. Das Paar wurde auch schon seit Anfang April nicht mehr gemeinsam gesehen.

Instagram / corduroygraham Matthew Tyler Vorce, Schauspieler

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Getty Images Billie Eilish bei der Premiere von "Keine Zeit zu sterben" in London, September 2021

