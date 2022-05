Iris Klein (55) hat bittere Erinnerungen an ihre Kindheit. Die Reality-TV-Bekanntheit machte sich vor allem durch ihre Auftritte bei Goodbye Deutschland an der Seite ihrer Tochter Daniela Katzenberger (35) einen Namen. Auch mehrfache Oma ist sie bereits und gab ihrer Tochter nun einen wichtigen Rat mit auf den Weg – denn in ihrer eigenen Kindheit musste Iris schlimme Erfahrungen machen.

In dem Podcast "Katze und Cordalis" von Daniela und ihrem Partner Lucas Cordalis (54) sprach die Kampf der Realitystars-Kandidatin über ihre Kindheit. "Meine Eltern haben sich so gestritten, dass sie auch wirklich handgreiflich geworden sind", gab Iris zu. Das ging dann irgendwann so weit, dass ihre Mutter Gewalt anwendete und dem Vater einen Schuh ins Gesicht warf. "Dann lief Blut über sein Gesicht", erinnerte sie sich an das Horrorerlebnis.

Daniela konnte durch die Geschichte ihrer Mutter nun ein wenig besser verstehen, wieso sie manchmal so handelt, wie sie es tut. Und Iris selbst hat dadurch auch so einiges gelernt und rät ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn: "Deshalb sage ich immer: Wenn ihr euch streitet, dann nicht vor der Kleinen. Weil ich weiß, was das auslösen kann."

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Mutter Iris Klein

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de