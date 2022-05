Serkan Yavuz (29) erinnert sich an die Geburt seiner Tochter. Vergangene Woche wurde der Bachelor in Paradise-Star gemeinsam mit seiner Freundin Samira Klampfl (28) erstmals Vater: Sie begrüßten ihre Tochter Nova Skye Sya auf der Welt. Nun gewöhnen sich die frischgebackenen Eltern an den neuen Alltag mit einem Baby, doch Serkan kann sein Glück noch immer kaum fassen: So emotional war die Geburt für ihn!

In ihrem gemeinsamen Podcast "Samira und Serkan in Paradise" sprach das Reality-TV-Pärchen über die Entbindung. Dabei war Serkan hautnah dabei und unterstützte seine Liebste. Als die Kleine kurz vor der Geburt war, erlebte er einen besonderen Augenblick: "Zu dem Zeitpunkt war der Kopf nur ganz kurz zu spüren, da habe ich noch nicht geguckt. Dann habe ich mal eine Minute später mit einem Auge hingeguckt, was da so passiert – das war der krasseste Moment." Dann konnte er seine Emotionen auch nicht mehr für sich behalten. "Als ich die schwarzen Haare und den Kopf so zur Hälfte gesehen habe, da sind mir so die Tränen gekommen. Da habe ich angefangen zu weinen, weil das so ein unbeschreiblicher Moment war", berichtete er.

Das ist auch Samira aufgefallen, doch für sie war es erst später so richtig emotional. "Für mich war natürlich der Moment, wo sie mir gegeben wurde und auf die Brust gelegt wurde ganz krass", erklärte die Bachelor-Bekanntheit.

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

