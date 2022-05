Serkan Yavuz (29) ist frisch gebackener Vater – und geht jetzt schon total in seiner Rolle auf! Gemeinsam mit seiner Bachelor in Paradise-Liebe Samira Klampfl (28) hat der Reality-TV-Star am 23. Mai sein erstes Kind bekommen: Ihre Tochter hört auf den besonderen Namen Nova Skye Sya. Die vergangenen Tage haben die neuen Eltern natürlich genutzt, um ihren kleinen Schatz kennenzulernen. Nun meldete Serkan sich mit einem süßen Update: Er ist total fasziniert von seiner Tochter!

In seiner Instagram-Story berichtete der Influencer jetzt, dass er kurz ohne seine liebsten Mädchen aus dem Haus musste, um einkaufen zu gehen – was ihm ziemlich schwergefallen ist: "Ich will gar nicht mehr raus, ich will gar nichts anderes machen", betonte Serkan. Weiter schwärmte der Papa: "Es ist alles so aufregend, ich könnte sie einfach 24/7 angucken. Es ist einfach so schön, sie zu beobachten – unglaublich, unbeschreibliches Gefühl."

Auch Samira meldete sich am Freitag aus dem Wochenbett: Sie genieße es sehr, so viel Zeit mit Baby Nova zu verbringen und von Serkan umsorgt zu werden. Außerdem veröffentlichte sie dieses zauberhafte Foto: Hier sieht man, wie Papa und Tochter zusammen auf der Couch eingeschlafen sind. "Der eine wollte kochen und hat sich zu einem späten Mittagsschlaf verleiten lassen – und die andere hat ihren Papa jetzt schon im Griff", witzelte sie in der Bildunterschrift.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrem Baby im Mai 2022

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova

