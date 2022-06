So sexy kann ein Jogger sein! Jennifer Lopez (52) feiert im Juli bereits ihren 53. Geburtstag. Wie trainiert der Körper der Sängerin noch ist, stellt sie immer wieder aufs Neue unter Beweis. Stolz zeigt sie auch in der Öffentlichkeit gerne mal etwas mehr Haut. Jetzt präsentierte sich J.Lo bei einem Städtebummel in einem sexy Jogger-Look und gab den Blick auf ihre Bauchmuskeln frei.

Am Dienstag wurde die "On The Floor"-Interpretin bei einem Einkaufsbummel in Los Angeles gesichtet. Sie stieg mit einem coolen Jogger-Zweiteiler aus dem Auto. Dabei handelte es sich allerdings nicht um einen schlabbrigen Jogginganzug – J.Lo trug einen grauen, kurz geschnittenen Sweater, der nur gerade so über ihre Brust reichte. Durch die knappe Länge des Pullis ließ sich erahnen, dass sich ein weißer BH mit einer Schleife darunter verbirgt. Zu ihrem lässigen Look kombinierte die Verlobte von Ben Affleck (49) einen bunten Shopper, weiße Sneaker und eine große Sonnenbrille.

Dass die Sängerin zu ihrem Körper steht, stellte sie auch im vergangenen März bei einem Werbeshooting unter Beweis. Für die neue Sonnenbrillenkollektion von Dolce & Gabbana ließ sie sogar fast alle Hüllen fallen. J.Lo posierte in sexy schwarzer Spitzenunterwäsche, die ihren tollen Körper perfekt in Szene setzte.

MEGA Jennifer Lopez, Sängerin

MEGA Jennifer Lopez, Mai 2022 in Los Angeles

Courtesy of Dolce & Gabbana / MEGA Jennifer Lopez, Sängerin

