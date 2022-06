Jetzt ist Prinz Harrys (37) und Herzogin Meghans (40) Teilnahme klar! Heute beginnen die mehrtägigen Feierlichkeiten rund um das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96). Den Auftakt macht dabei die Militärparade Trooping the Colour. Harry und Meghan sind aus ihrer Wahlheimat Kalifornien nach London gereist – unklar war bislang nur, in welcher Form sie an den Zeremonien teilnehmen. Jetzt steht fest, dass die beiden bei der Parade im Publikum sitzen werden.

Ein Sprecher des Palastes bestätigte gegenüber dem US-Magazin People, dass die Sussexes an Trooping the Colour teilnehmen werden – allerdings mit Plätzen in der zweiten Reihe: Statt auf dem Balkon werden Harry und Meghan die Parade vom Major General's Office aus verfolgen. Von dem Büro aus hat man einen guten Blick auf den Exerzierplatz.

Auf dem berühmten Balkon dürfen nur Mitglieder der königlichen Familie stehen, die mit offiziellen Aufgaben betraut sind. Seit ihrem royalen Rücktritt zählen Harry und Meghan nicht mehr zu diesem erlauchten Kreis. Daher war schon früh klar, dass sie die Parade von einem anderen Ort aus beobachten würden.

Anzeige

Getty Images Proben für das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2020

Anzeige

Getty Images Familienmitglieder des britischen Königshauses

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de