Bereits seit 70 Jahren sitzt Queen Elizabeth II. (96) auf dem britischen Thron. Das Thronjubiläum soll deshalb am kommenden Wochenende gebührend mit vielen Veranstaltungen und üppigem Musikprogramm in London gefeiert werden. Dass der Enkel der Queen und dessen Frau nicht an der Militärparade "Trooping the Colour" auf dem Balkon des Buckingham Palace stehen würden, verkündete der Palast bereits. Doch wie werden Prinz Harry (37) und Meghan Markle (40) stattdessen an der diesjährigen Jubiläumsparade teilnehmen?

Die Militärparade ist das Event, mit dem die Feierlichkeiten zum diesjährigen Platinjubiläum offiziell eröffnet werden. Obwohl Harry und Meghan nicht mit den anderen königlichen Familienmitgliedern mit der Queen auf dem Balkon stehen werden, wird man wohl dennoch einen Blick auf die beiden erhaschen können. Denn wie Hello! berichtet, werden die Sussexes in einer Kutsche an der Parade teilnehmen.

Ebenso wie Harry und Meghan werden auch ihre Kids Archie Harrison (3) und Lilibet Diana mit von der Partie sein. Dabei wird es das erste Mal sein, dass die Königin ihre Urenkelin überhaupt zu Gesicht bekommt. Laut The Sun sollen für das Kennenlernen ganz besondere Pläne geschmiedet werden. Angeblich bemühen sich die Mitarbeiter der Queen darum, dass sie den ersten Geburtstag ihrer Urenkelin, der am 4. Juni stattfindet, gemeinsam mit deren Eltern feiern kann.

