Anne Wünsche (30) befindet sich im Endspurt ihrer Schwangerschaft! Nach ihren beiden Töchtern Miley und Juna, die aus vorherigen Beziehungen stammen, erwartet die Influencerin gerade ihren ersten Sohn – er soll Sávio heißen. Der Vater ihres Babys ist ihr Partner Karim. Bis die beiden ihr erstes gemeinsames Kind in die Arme schließen können, dauert es auch gar nicht mehr allzu lange: Baby Sávio wäre theoretisch schon bereit für die Geburt!

Via Instagram gab Anne, die sich in der 36. Schwangerschaftswoche befindet, jetzt ein Update: Ihr Baby hat sich inzwischen in eine günstige Position für die Entbindung gebracht! "Wir hatten heute unser Aufklärungsgespräch im Geburtshaus und beim Abtasten wurde es bestätigt: Mein Bauch hat sich bereits gesenkt und Sávio liegt mit dem Kopf schon fest im Becken", schilderte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin. "Er macht sich bereit…" Wie ihre Fans aber richtig in den Kommentaren anmerkten, muss das nicht unbedingt heißen, dass der kleine Mann früher kommt.

Neben den Infos zur bevorstehenden Geburt konnten Annes Follower sich auch über brandneue Fotos freuen: Die Schwangere posiert auf den Bildern nur mit einem weißen Hemd bekleidet auf der Couch – und präsentiert stolz ihre XXL-Kugel. Die 30-Jährige scheint sich mit ihren Mama-Kurven richtig schön wohlzufühlen!

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in der 36. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in der 36. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de