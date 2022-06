Am Mittwoch kam es endlich zum langersehnten Ende des Verleumdungsprozesses zwischen den Ex-Eheleuten Amber Heard (36) und Johnny Depp (58). Nach langer Aufführung der Beweislage fällte die Jury ihr Urteil. Dabei wurde Johnny in großem Maße recht gegeben und Amber verlor somit gegen Johnny. Diese Entscheidung möchte Amber so allerdings nicht auf sich sitzen lassen. Ihre Anwältin verkündete jetzt: Amber wird Berufung einlegen!

Elaine Bredehoft verkündete in der NBC-Sendung "Today", dass ihre Mandantin das Urteil nicht einfach so hinnehmen würde. Amber wird "unbedingt" gegen die Entscheidung eines Geschworenengerichts in Virginia vorgehen. Die Anwältin führte auf: "Sie hat einige ausgezeichnete Gründe dafür." Exemplarisch dafür nannte sie die beweiskräftigen Entscheidungen und den Einfluss der sozialen Medien.

Kurz nach dem Urteil kursierten bereits Gerüchte über mögliche Berufungspläne von Ambers Seite – nun folgte die Bestätigung. Die Aquaman-Schauspielerin meldete sich nach der Urteilsverkündung erschüttert bei ihren Fans auf Instagram: "Ich bin traurig, dass ich diesen Fall verloren habe. Aber noch trauriger bin ich darüber, dass ich anscheinend ein Recht verloren habe [...] – frei und offen zu sprechen."

Getty Images Amber Heard im Gericht im Mai 2022

Getty Images Amber Heard, Mai 2022

Getty Images Amber Heard im Gericht im Mai 2022

