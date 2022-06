Stecken Luca (26) und Payton (22) in einer Liebeskrise? Im Februar machten der YouTube-Star und die Influencerin ihre Beziehung öffentlich. Schon viele Wochen davor hatten die Fans aber Anzeichen entdeckt, dass die beiden sich daten würden. Nach ihrem Pärchen-Outing zeigten sich die Webstars immer wieder zusammen auf ihren Profilen. Doch seit einigen Tagen ist es ruhig geworden: Jetzt gibt es weitere Indizien, dass bei Luca und Payton alles aus und vorbei sein könnte!

Ein Blick auf ihre Instagram-Profile lässt die Fans stutzig werden: So folgen sich Luca und Payton nicht nur nicht mehr gegenseitig, auch ihre raren Pärchenfotos sind verschwunden. Ein Bild vom April, auf dem die Blondine auf dem Schoß des einstigen Gamers liegt, hat sie sogar erst heute Morgen bearbeitet, wie man der Zeitangabe entnehmen kann. Payton hat ganz offensichtlich Lucas Markierung entfernt!

Ein Blick auf Lucas YouTube-Account wirft allerdings Fragen auf: Der Kölner hat am vergangenen Dienstag noch ein gemeinsames Video der beiden während eines Tierpark-Besuchs hochgeladen. Ob sich die Krise also erst in den vergangenen 48 Stunden zugespitzt hat? Was denkt ihr: Sind Luca und Payton noch zusammen?

Instagram / laserluca Payton Ramollo und Luca

Instagram / payton.r Payton Ramolla auf Lucas Schoß

Instagram / laserluca Die YouTube-Stars Payton Ramolla und Laserluca

