laserluca und SelfieSandra sorgen für Beziehungsgerüchte

SelfieSandra (25) alias Sandra Safiulov und laserluca (29), der eigentlich Luca Tilo Scharpenberg heißt, sind eines der erfolgreichsten Comedy-Duos der deutschen Influencerszene. Bislang hielten ihre Fans die zwei YouTuber für beste Freunde – ein Video auf TikTok sorgt nun allerdings für Spekulationen. Darin scheinen die Nordrhein-Westfalen zu verraten, dass sie beide seit August vergeben sind. Obwohl der Clip nicht zeigt, dass sie in einer Beziehung miteinander sind, sind ihre Fans in Aufruhr. "Ich habe wohl ein Kapitel verpasst. Seit wann sind Sandra und Luca zusammen?", wundert sich ein Follower. In einem anderen Kommentar heißt es: "Jetzt einmal Spaß beiseite: Ich würde es feiern, wenn die beiden zusammen wären."

Eigentlich haben sich die beiden Komiker in den vergangenen Monaten in der Öffentlichkeit als Singles bezeichnet. Einige aufmerksame Fans vermuten deshalb, dass es sich bei dem Video um einen Vorsatz für das nächste Jahr handelt. "Ich denke, sie wollen damit manifestieren, ab August 2025 jeweils in einer Beziehung (nicht miteinander) zu sein", analysiert eine Userin den Clip.

Auch abseits ihres Liebeslebens wird es für Sandra gerade spannend. In der neuen Staffel von Let's Dance schwebt die Content Creatorin bald über das Parkett. Allein die Vorbereitung auf die Eröffnungstänze verlangte ihr einiges ab. "Das war die anstrengendste Woche meines Lebens", gestand die ehemalige 7 vs. Wild-Teilnehmerin auf Instagram und fügte hinzu: "Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich bald im Fernsehen tanze."

Anzeige Anzeige

Instagram / selfiesandra SelfieSandra und laserluca, Podcaster

Anzeige Anzeige

Instagram / selfiesandra SelfieSandra im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige