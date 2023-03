Nach Payton-Trennung: Laserluca lernt jemand Neues kennen

Laserluca (27) hat wohl mit der Trennung von Payton Ramolla (23) komplett abgeschlossen. Im vergangenen September hatte der YouTuber bekannt gegeben, dass er und seine Freundin sich getrennt haben. Anschließend schossen die beiden im Netz dann sogar mehrfach scharf gegeneinander. Doch nun scheint der Influencer das alles hinter sich lassen zu wollen: Luca erzählte, dass er mittlerweile jemand Neues datet.

Auf seinem YouTube-Account teilte Kai Pflaume (55) ein Video, in dem er den Webvideoproduzenten einen Tag lang in seinem Alltag begleitet. Neben Gesprächen über den Umbau seiner Wohnung sowie einigen gemeinsamen Sporteinheiten kamen die beiden Netz-Bekanntheiten dann auch auf Lucas Liebesleben zu sprechen. Der Blondschopf berichtete, dass er irgendwann eine eigene Familie gründen wolle. Anschließend erzählte der 27-Jährige ganz offen: "Also ich lerne aktuell eine Person kennen, aber ich bin auch so vorsichtig gerade". Darüber habe er zuvor nur ein einziges Mal in einem Livestream gesprochen. Der Kölner erzählte zudem, dass seine potenzielle Partnerin allerdings "gar nicht im ganzen Influencer-Krams hier drin" sei.

Anfang des Jahres hatte auch Payton den Fans ein Update zu ihrem Beziehungsstatus gegeben. Im Rahmen einer Fragerunde mit ihrer Community hatte sie versichert: "Bin seit vier Monaten Single und das ist auch gut so". Anschließend hatte die Beauty dann noch betont, dass sich das so schnell auch nicht ändern werde.

Instagram / laserluca Payton Ramolla und ihr Freund Luca

Instagram / laserluca Laserluca im Mai 2022

Instagram / payton.r Payton Ramolla, Influencerin

