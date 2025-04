SelfieSandra heizt Liebesgerüchte um Kumpel laserluca an

SelfieSandra (25), die mit bürgerlichem Namen Sandra Safiulov heißt, sorgt für Wirbel um laserluca (29), alias Luca Scharpenberg. Im gemeinsamen Podcast "Dick & Doof" spricht sie ihren Kumpel direkt auf dessen Ostertrip nach Amsterdam an. "Mit wem warst du in Amsterdam?", will sie neugierig wissen. Der Influencer antwortet zunächst scheinbar gelassen mit: "Alleine." Der kurze Moment reichte allerdings aus, um Sandra zu animieren, weiter nachzuhaken. Mit einem schelmischen Unterton kontert sie direkt: "Ja klar, weil du ja auch so gerne alleine reist."

Im Laufe des Podcasts scheint der Blondschopf auszuplaudern, dass er nicht mutterseelenallein in den Niederlanden unterwegs war. In einem unüberlegten Moment rutscht ihm heraus: "Wir haben uns auf der Rückfahrt von Amsterdam darüber unterhalten – also, ich, mit mir selbst natürlich." Sandra bekommt daraufhin einen Lachanfall und versucht, ihren Freund zu einem Geständnis zu bringen. Genaueres verrät der Kölner allerdings nicht.

Sandra steht zurzeit bei Let's Dance auf dem Parkett und muss dafür viel trainieren. Da am Karfreitag allerdings keine Show ausgestrahlt wurde, konnte sie sich ebenfalls ein paar Tage Entspannung leisten. Im Podcast erzählt die Brünette, dass sie eigentlich vorhatte, nach Mallorca zu reisen, doch aus diesen Plänen wurde letztendlich dann doch nichts. Stattdessen wollte sie zu Hause entspannen, allerdings habe sie das Training mehr vermisst, als sie gedacht hätte. "Die Bewegung hat mir gefehlt. Ich lag abends im Bett und ich war hellwach", klagt die einstige 7 vs. Wild-Teilnehmerin.

Instagram / laserluca YouTuber laserluca im Mai 2022

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Influencerin

