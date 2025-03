Joachim Llambis Tochter ist ein großer Fan von laserluca

Bei der aktuellen Staffel von Let's Dance gibt SelfieSandra (25) alles. Unter anderem muss sie Woche für Woche den superstrengen Juror Joachim Llambi (60) von sich überzeugen. Wie ihr Kumpel laserluca (29) aber nun in ihrem gemeinsamen Podcast "Dick & Doof" ausplauderte, zeigte dieser sich in der vergangenen Show gegenüber dem YouTuber von einer ganz anderen Seite – denn wie sich herausstellte: Joachims Tochter ist ein riesengroßer Fan von Luca!

Eigentlich wollte der Netz-Star seine beste Freundin Sandra nur aus dem Publikum bei "Let's Dance" anfeuern. In der Werbepause steuerte der besagte Juror dann aber plötzlich auf ihn zu – und bat ihn um ein Video für seine Tochter Katharina. Sie höre nämlich immer den Podcast der beiden. Da Katharina aktuell mit einer Knieverletzung zu kämpfen hat, wollte ihr Papa sie wohl mit einem persönlichen Gruß von Luca aufheitern. In dem Gespräch gestand der 60-Jährige außerdem, vor der Tanz-Show noch nie etwas von Sandra oder ihrem Podcast-Kumpel gehört zu haben. "Das fand ich total witzig. Das sind immer diese Zufälle, die ich dann so lustig finde", erinnert sich der 29-Jährige zurück.

Sandra und Luca zählen aktuell zu den erfolgreichsten Comedy-Duos der deutschen Influencer-Szene. Mit ihrer innigen Freundschaft sorgten die zwei aber auch schon für das ein oder andere Gerücht: Die Nordrhein-Westfalen beweisen aber immer wieder, dass sie kein Liebespaar, sondern einfach nur verdammt gute Freunde sind! Trotzdem sehen wohl einige Fans bei ihnen doch noch Potenzial für mehr. "Ich würde es feiern, wenn die beiden zusammen wären", kommentierte ein TikTok-Nutzer einen gemeinsamen Beitrag der beiden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joachim Llambi mit seiner Tochter Katharina bei der Permiere von "Wendy 2 – Der Film"

Anzeige Anzeige

Instagram / selfiesandra laserluca und SelfieSandra, Influencer

Anzeige Anzeige