SelfieSandra und laserluca bekommen eigene RTL+-Show

Luca Tilo Scharpenberg (28), besser bekannt als "laserluca", und Sandra Safiulov (25), die Fans unter dem Namen "SelfieSandra" kennen, schlagen ein neues Kapitel in ihrer Karriere auf. Nach dem durchschlagenden Erfolg ihres Podcasts "Dick & Doof", der seit 2019 zu den Publikumsfavoriten zählt, wagt das Comedy-Duo den Sprung ins Fernsehen. Ab dem 7. März 2025 können Fans die beiden in ihrer neuen RTL+-Show "Luca vs. Sandra" erleben. In drei geplanten Folgen treten die langjährigen Freunde laut Bild in außergewöhnlichen Challenges gegeneinander an, bei denen es nicht selten peinlich werden soll.

Die Sendung verspricht ebenso unterhaltsam wie unangenehm zu werden: Mit provokanten Sprachnachrichten geben die beiden sich gegenseitig erste Hinweise auf die bevorstehenden Aufgaben. Sandra, die in der Vergangenheit unter anderem bei 7 vs. Wild bewiesen hat, dass sie keine Herausforderung scheut, wird in einem Blind Date eine ihrer Schwächen überwinden müssen. Luca, der in der Show ebenfalls aus seiner Komfortzone geholt wird, soll sich als Motivationscoach vor einer Schulklasse behaupten.

Schon seit ihrer Schulzeit stehen die beiden als Freunde in engem Kontakt und produzierten schon früh gemeinsame Videos auf Lucas Kanal "ConCrafter", später umbenannt in "laserluca". Der Podcast "Dick & Doof" folgte 2019, dank des Humors der beiden erzielte er sofort große Erfolge und wurde bereits ein Jahr nach Veröffentlichung für den deutschen Podcastpreis nominiert. Mit ihrer neuen TV-Show möchten die beiden nun nicht nur ihre Fans begeistern, sondern auch ihre zwischenmenschliche Dynamik noch stärker ins Rampenlicht rücken.

Anzeige Anzeige

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, deutsche Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / laserluca Laserluca, YouTuber

Anzeige Anzeige

Anzeige