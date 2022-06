Warum stürzt sich Dennis Felber (23) schon wieder in ein Flirt-Abenteuer im TV? Der gebürtige Hesse gehört zu den Teilnehmern in der neuen Staffel von Die Bachelorette. Allerdings kennen ihn die Zuschauer schon längst aus einer anderen Datingshow. Der Fitnesscoach hat bei Love Island nach der großen Liebe gesucht. Dort gab es aber ein großes Problem: Dennis betonte immer wieder, dass er sich keiner Frau in so kurzer Zeit und vor der Kamera öffnen könne. Jetzt erklärte der Single Promiflash: Bei der Bachelorette läuft alles anders...

"Mittlerweile ist Zeit vergangen und ich habe Erfahrungen sammeln können. Bei der Bachelorette geht es eher um die Dates, die du mit der Frau hast, anstatt um Spiele", stellte der 23-Jährige im Promiflash-Interview klar. Deswegen sehe er in der RTL-Show viel bessere Chancen, sich wirklich zu verlieben. Aber kann sich der Ex-Fußballer überhaupt auf eine neue Liebe einlassen? Aufgrund vergangener Enttäuschungen habe er Vertrauensprobleme. "Ich schenke jedem neuen Menschen nach etwas Zeit mein Vertrauen. Ich habe keine Angst, verletzt zu werden", hielt er fest.

Seine "Love Island"-Kollegin Lena Schiwiora (25) ist allerdings unsicher, ob Dennis es in der Show weit bringen kann. "Ich bin mir nicht sicher, ob er der passende Kandidat ist. Dennis ist anfangs sehr zurückhaltend", meinte sie und erinnerte sich daran, wie schwer es ihm fiel, sich den Frauen auf der Liebesinsel anzunähern. "Daher wünsche ich mir für ihn, dass er sich dort schnell öffnen kann", betonte die Temptation Island-Beauty.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

RTLZWEI / Thomas Reiner Jennifer und Dennis, "Love Island"-Couple

RTL/ René Lohse Bachelorette-Teilnehmer Dennis Felber

RTLZWEI Lena und Dennis, Kandidaten bei "Love Island" 2021

