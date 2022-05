Dennis Felber ist bei Die Bachelorette 2022 dabei! Am Dienstag wurden die Rosenanwärter bekannt gegeben, die in der kommenden Staffel um das Herz von Singlelady Sharon Battiste buhlen werden. Auch ein bekanntes Gesicht ist mit von der Partie: Dennis hatte seine große Liebe bereits bei Love Island gesucht. Doch was halten seine einstigen Kuppelshow-Kollegen von Dennis' Teilnahme an der Rosen-Show? Promiflash hat nachgehakt!

Martin Fuhsy, Robin Widmann und Lena Schiwiora (25) kennen Dennis aus der vergangenen Sommerstaffel von "Love Island". Gegenüber Promiflash verriet Martin, der Zweitplatzierte der Staffel, dass er sich total über Dennis' Bachelorette-Teilnahme freue. Obwohl die beiden nur noch wenig Kontakt zueinander haben, ist sich Martin sicher, dass Dennis eine gute Zeit haben wird. "Er ist ein sympatischer Typ und ich wünsche ihm dort nur das Beste und viel Spaß", erklärte er.

Obwohl Robin Widmann überrascht von den Neuigkeiten war, weiß der Gewinner der "Love Island"-Sommerstaffel 2021, dass Dennis der Richtige für die Show ist. "Dennis hat klare Vorstellungen von einer Frau und seinem weiteren Leben. Er ist trotz seines Alters im Kopf schon reifer, als man vielleicht denkt", erklärte er gegenüber Promiflash. Ob Sharon Dennis' Typ ist, sei sich Robin jedoch noch unsicher.

Lena Schiwiora kann sich Dennis jedoch noch nicht als Rosenanwärter vorstellen – immerhin habe sie den Fitnesscoach in der "Love Island"-Villa eher als verschlossen wahrgenommen. "Dennis ist anfangs sehr zurückhaltend, daher wünsche ich mir für ihn, dass er sich dort schnell öffnen kann", riet sie ihrem einstigen TV-Flirt und fügte hinzu, dass es für ihn sonst schwierig zwischen all den Männern werden könnte.

Instagram / fuhsanic Martin Fuhsy im April 2021 in Amsterdam

Instagram / robinwii Robin Widmann, "Love Island"-Kandidat

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, Influencerin

RTLZWEI / Magdalena Possert Der "Love Island"-Startcast im Sommer 2021

