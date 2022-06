Prinz Charles (73) stimmt sich schonmal ein! Ab dem 2. Juni stehen in London die großen Feierlichkeiten anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. (96) an. Seit Wochen werden dafür in Großbritannien bereits die Vorbereitungen getroffen. Während der viertägigen Jubiläumsfeiern wird es verschiedene Veranstaltungen geben, die die königliche Familie besucht. Charles hat sich bereits vorab eingestimmt und schwang auf einer Teeparty überraschend das Tanzbein!

Die Prince's Foundation in Highgrove veranstaltete am Dienstag anlässlich des 70. Jubiläums der Queen eine Teeparty, die der Einsamkeit entgegenwirken sollte. Die Gäste kamen bei Livemusik, Finger-Food und Prosecco zusammen und Prinz Charles konnte es sich nicht nehmen lassen, selbst das Tanzbein zu schwingen. Er schenkte einem bestimmten Gast ganz besondere Aufmerksamkeit. Anlässlich ihres 100. Geburtstags unterhielt er sich angeregt mit Elizabeth Powell und die Band widmete ihr sogar ein Geburtstagsständchen.

Der älteste Sohn der Queen wird bei den Feierlichkeiten ihres 70. Jubiläums definitiv auch weiterhin eine tragende Rolle spielen. Es wird erwartet, dass er bei der Trooping-the-Colour-Parade mit seinem Sohn Prinz William (39) zu Pferd steigt und anschließend auf dem Balkon des Palastes die Flugshow beobachtet. Gemeinsam mit seiner Gattin Herzogin Camilla (74) wird er am Sonntag bei einem Jubiläumsmittagessen im The Oval erwartet.

Getty Images Prinz Charles tanzt während einer Tee Party anlässlich des Jubiläums der Queen

Getty Images Prinz Charles und Elizabeth Powell, Mai 2022

Getty Images Camilla Parker Bowles und Prinz Charles im Oktober 2021

