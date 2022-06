Die Londoner stehen bereits in den Startlöchern! Queen Elizabeth II. (96) feiert ab dem 2. Juni ihr 70. Thronjubiläum – und ganz Großbritannien mit ihr. Obwohl hinter dem Erscheinen der Monarchin wegen ihres gesundheitlichen Zustands noch ein Fragezeichen steht, sind die Briten trotzdem schon ganz aus dem Häuschen. In der Hauptstadt London wurden schon einige Vorbereitungen für die viertägige Thronjubiläumsfeier getroffen.

In den letzten Tagen war so einiges los in der englischen Metropole! Wegen der anstehenden Feierlichkeiten wurde die gesamte Stadt London in ein Festival verwandelt. Der Weg zum Buckingham Palace wurde mit britischen Flaggen ausgehangen, Schaufenster mit Bildern der Queen geschmückt und überall wurden Nachbildungen der Queen aufgestellt. Nicht einmal Baugerüste, Treppengeländer oder Briefkästen waren vor der Dekoration sicher. Damit auch während des Platinjubiläums nichts schiefgehen kann, probten die Soldaten bereits vorab den Festumzug.

Bleibt zu hoffen, dass die Gesundheit der Queen die Feierlichkeiten nicht trüben wird. Denn in der Vergangenheit konnte die Queen schon an ein paar Veranstaltungen wegen ihrer Gesundheit nicht teilnehmen: So vertrat Prinz Charles (73) die 96-Jährige beispielsweise schon bei der Parlamentseröffnung im Mai. Außerdem unterstützt er seine Mutter, indem er ihr bereits einige royale Aufgaben abnimmt.

Getty Images Vorbereitungen in London für das 70. Thronjubiläum der Queen

Getty Images Proben für das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II.

Getty Images Camilla, Queen Elizabeth II. und Prinz Charles bei den Braemar Highland Games 2019

