Frank Schöbel (79) ist vor allem für Fans des Schlagers eine absolute Kultfigur. Mit Songs wie "Gold in deinen Augen" oder "Wie ein Stern" wurde der Leipziger zu einem der erfolgreichsten Musikkünstler der DDR. In diesem Jahr feiert er nicht nur seinen 80. Geburtstag, sondern auch sein 60. Bühnenjubiläum. Da möchte Frank offenbar noch einen drauf setzen: Er wird bald in der Telenovela Rote Rosen zu sehen sein!

Das verriet der 79-Jährige nun im Gespräch mit Bild. "Vom 13. bis zum 17. Juni drehe ich in Lüneburg bei Hamburg. Ich spiele einen Schlagersänger, der gerade auf Tournee ist", erklärte er gegenüber dem Magazin. Dabei soll ihm sogar zugesichert worden sein, dass er die Dialoge aus dem Drehbuch ein wenig an seine typische Sprechweise anpassen dürfe.

Doch für Frank ist das TV-Business kein Neuland: Der Songschreiber hat nämlich bereits in einigen Filmen mitgespielt und stand beispielsweise für "Nicht schummeln, Liebling!" vor der Kamera. "Das hat immer Spaß gemacht und war mal ein schöner Ausgleich zum Singen, Texten und Komponieren", verriet er bezüglich seiner filmografischen Erfahrungen.

Getty Images Frank Schöbel, Schlagersänger

Getty Images Frank Schöbel im September 2012

Getty Images Stefanie Hertel und Frank Schöbel bei der Goldenen Henne 2012

