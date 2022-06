Diese Nachricht traf ihn schwer. 2021 überzeugte Jan-Marten Block (26) mit seiner Stimme ganz Deutschland und holte den Sieg bei DSDS. Während seiner Zeit bei der Castingshow konnte der Sänger sogar noch einen weiteren Erfolg für sich verbuchen: Er nahm 20 Kilo ab und war motivierter als je zuvor, noch mehr Gewicht zu verlieren. Doch alles kam anders: Nur wenige Monate nach dem DSDS-Erfolg verstarb Jan-Martens Vater. Seit diesem Verlust hat der 26-Jährige wieder 20 Kilo mehr auf den Rippen.

Auf Instagram teilt der "Never Not Try"-Interpret zwei Aufnahmen und zeigt sich ohne T-Shirt. "Es sind nun wieder 20 Kilogramm drauf seit dem Tod meines Vaters", schreibt Jan-Marten dazu. Es müsse sich etwas ändern, stellt er selber fest. "In den letzten Monaten habe ich gemerkt, dass mich mein Körper seelisch und mental belastet. Somit habe ich beschlossen, erneut gegen und mit meinem Körper zu kämpfen", erklärt er seinen Entschluss seiner Community. Er wolle sie auf seiner Reise mitnehmen und sei offen für Ratschläge.

Außerdem veröffentlichte der Sänger ein Video, in dem er sich sichtbar für seine Fans wiegt. Gute 150 Kilo bringt er inzwischen wieder auf die Waage – das Ganze kommentierte er nur mit den Worten: "Scheiße Jan-Marten, du bist fett!"

Anzeige

Instagram / janmartenofficial Jan-Marten Block, April 2021

Anzeige

Instagram / janmartenofficial Jan-Marten Block, DSDS-Gewinner

Anzeige

Instagram / janmartenofficial Jan-Marten Block, Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de