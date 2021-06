Den 3. April 2021 wird Jan-Marten Block (25) wohl niemals vergessen! Der Sänger war in der diesjährigen DSDS-Staffel angetreten und hatte sich dort nicht nur bis ins große Finale gesungen – sondern dieses sogar vor etwa drei Monaten gewonnen. Dieser Moment war für den 25-Jährigen ein ganz entscheidender – er stellte das Leben des ehemaligen E-Commerce-Azubis nämlich völlig auf den Kopf!

"Mein Leben hat sich seit der Bekanntgabe, dass ich der Gewinner bin, um 180 Grad gedreht", verriet Jan-Marten jetzt in einem Gespräch mit Promiflash. Das Format ermöglichte ihm nämlich, seiner Leidenschaft nachzugehen. "Ich kann mich vollkommen auf das konzentrieren, was ich schon mein Leben lang machen wollte: Musik", erzählte er.

"Mein nächstes Projekt ist meine neue Single, die demnächst erscheinen wird", gibt Jan-Marten einen Ausblick. Sein neuer Song sei mindestens genauso stark wie sein Siegersong "Never Not Try". Mit dem Lied hatte er im vergangenen April die Spitze der Download-Charts erreicht, wie eine Sonderauswertung der GfK Entertainment ergeben hatte.

Instagram / janmartenofficial Jan-Marten Block, 2021

Instagram / janmartenofficial Jan-Marten Block

Instagram / janmartenofficial Jan-Marten Block, DSDS-Sieger 2021

