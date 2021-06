Bei DSDS stehen große Veränderungen an! Nachdem bekannt wurde, dass Dieter Bohlen (67) in den künftigen Staffeln der RTL-Castingshow nicht mehr mit von der Partie sein wird, hieß es vor wenigen Tagen: Florian Silbereisen (39), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) werden ihn ersetzen. Jan-Marten Block (25) ist der Sieger aus Dieters letzter DSDS-Staffel – und nimmt die neue Jury im Promiflash-Interview einmal unter die Lupe!

In einem Gespräch mit Promiflash schätzt der Sänger ein, wie sich DSDS durch die Übernahme von Florian und Co. verändern wird. Laut Jan-Marten komme es in dem Format hauptsächlich auf die Kandidaten an. Die Juroren seien zwar "auch ausschlaggebend", der Fokus liege aber auf den Sängern. "Doch die Jury wird auf die kommende Staffel einen positiven Einfluss haben", ist er sich trotzdem sicher.

"Die neuen Juroren sind definitiv würdige Nachfolger für die neue Staffel DSDS", erklärt der Musiker. Vor allem von Florian Silbereisen sei er überzeugt. "Als Gastjuror hat er sein Können ja auch schon gezeigt", argumentiert Jan-Marten. Der neue DSDS-Chefjuror war 2020 für Xavier Naidoo (49) eingesprungen, nachdem der Soul-Sänger aufgrund eines Skandals aus der Jury geworfen wurde.

Anzeige

Instagram / janmartenofficial Sänger Jan-Marten Block

Anzeige

Instagram / janmartenofficial Jan-Marten Block, DSDS-Sieger 2021

Anzeige

Instagram / janmartenofficial Jan-Marten Block, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de