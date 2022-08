Kevin Jenewein: DSDS-Sieger Jan-Marten hat sein Auto bepisst

Kevin Jenewein platzt der Kragen! Eigentlich hätte es für den einstigen DSDS-Teilnehmer in den vergangenen Monaten kaum besser laufen können: Er schaffte es in der Castingshow bis ins Finale. Doch nicht nur das: In der Show lernte er auch seine Freundin Pia kennen, mit der er heute noch überglücklich ist. Auf einen anderen ehemaligen Mitstreiter ist Kevin momentan aber alles andere als gut zu sprechen: Er behauptet, dass Jan-Marten Block (26) an sein Auto gepinkelt hat!

In seiner Instagram-Story teilte Kevin mehrere Überwachungsvideos, in denen zu sehen ist, dass ein unbekannter Mann seine Blase an seinem Auto entleert. Später erzählte er in einem Statement, dass es sich dabei um Jan-Marten gehandelt haben soll, der am gleichen Tag wie er Baron Open Air gespielt hat. "Jan-Marten Block – eigentlich, dachte ich, ein Freund von mir, pisst mir die komplette Karre zu und das nicht nur einmal, sondern eine halbe Stunde später kam er wieder." Beim zweiten Mal sei sogar noch ein Kumpel dabei gewesen, der angeblich seinen Hintern an Kevins Wagen abgerieben hat.

Die Sänger schon länger nicht mehr allzu gut aufeinander zu sprechen gewesen sein. Jan-Marten habe sich kaum noch bei ihm gemeldet. Bei einem Gespräch mit ihren beiden Partnerinnen behauptete die Freundin des Brillenträgers, dass sein Verhalten durch den Tod seines Vaters begründet sei. Kevin konnte das jedoch nicht verstehen – schließlich habe sich Jan-Marten anderen Menschen gegenüber normal verhalten. Dennoch appellierte Kevin an seine Fans: "Ich will hier keine Hetzjagd starten. [...] Ich bin gegen Mobbing."

TVNOW / Stefan Gregorowius Kevin Jenewein bei den DSDS-Castings 2021

Instagram / janmartenofficial Jan-Marten Block, 2021

Instagram / kevin.jenewein_official Ex-DSDS-Finalist Kevin Jenewein

