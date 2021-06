Das Pärchen-Outing von Kevin Jenewein und Pia-Sophie Remmel kam nicht nur für Fans, sondern auch für einen DSDS-Kollegen wie aus dem Nichts! Die beiden Sänger hatten sich in der diesjährigen Staffel DSDS kennengelernt – und einige Zeit nach Drehschluss auch lieben gelernt: Mitte Mai machten sie ihre Beziehung mit einem Social-Media-Post ganz offiziell – und damit hatte ihr ehemaliger Mitstreiter und DSDS-Sieger Jan-Marten Block überhaupt nicht gerechnet!

"Ich war ziemlich überrascht davon, dass die beiden ein Paar sind", verrät der "Never Not Try"-Interpret jetzt in einem Gespräch mit Promiflash. Er glaubt aber an die Beziehung der zwei und findet herzliche Worte für sie: "Ich wünsche den beiden nur das Beste der Welt, denn bei ihnen merkt man, dass sie wirklich ineinander verliebt sind!"

Jan-Marten hat ebenfalls sein großes Liebesglück gefunden. Seine Freundin hatte ihn vor einigen Monaten schon zum DSDS-Finale begleitet und steht auch weiterhin an seiner Seite: "Yasmin und ich sind noch immer verliebt wie in der ersten Stunde", erzählt er. Ob sie bald den nächsten Schritt gehen und sich verloben werden, müsse die Zeit noch zeigen. "Wir leben im Hier und Jetzt", stellt der Musiker klar.

Instagram / janmartenofficial Jan-Marten Block im Juni 2021

Instagram / piaxsophie Kevin Jenewein und Pia-Sophie Remmel

Instagram / janmartenofficial Jan-Marten Block mit seiner Freundin Yasmin

