Jay Khan (40) hat das Training fürs RTL Turmspringen auch für private Zwecke genutzt: Der ehemalige Boyband-Star hat jetzt einen Waschbrettbauch! Heute Abend stürzt sich der einstige Dschungelcamper zusammen mit Musiker Marc Terenzi (43) im Doppel vom Sprungturm. Die letzten Wochen hat er nicht nur an seiner Flugtechnik gefeilt, sondern auch seinem Körper eine Generalüberholung gegönnt: Jay hat sieben Kilo Fett abgenommen und sich knallharte Muskeln antrainiert!

Das verriet Jay im Gespräch mit Bild: "Vor zwei Monaten wurde ich 40 und fühlte mich nicht mehr wohl in meinem Körper. Ich hatte eine kleine Plauze und wurde recht gemütlich mit der Zeit. Als ich wusste, dass ich am 'RTL Turmspringen' teilnehme, war das für mich der Anlass, meinen Körper in Topform zu bringen", erklärte der Sänger. Unterstützt wurde er dabei von einem Personal Trainer.

Besonders effektiv sei, dass er am Ende einer jeden Sporteinheit eine HIT-Runde auf dem Laufband durchziehe. Das bedeutet: Zehn Minuten lang wechselt er je 40 Sekunden Joggen und 20 Sekunden Sprint miteinander ab. Mittlerweile habe er sich so sehr ans Training gewöhnt, dass es ihm sogar Spaß macht! "Ich will das auch weiterhin durchziehen. Ich merke, ich brauche es zum Ausgleich. Aber ich kenne meine Grenzen", berichtete Jay.

