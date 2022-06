Der US-amerikanische Musiker Trouble (34) hat sich während seiner Karriere einen großen Namen in der Rap-Szene gemacht: Mit seinen Songs wie beispielsweise "Ready", "Kesha Dem" oder auch "Come Thru" konnte Mariel Semonte Orr – wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt – zahlreiche Fans von seinem Talent überzeugen. Jetzt müssen sich die Supporter des Musikers aber von ihm verabschieden: Trouble ist im Alter von nur 34 Jahren verstorben.

Diese traurige Nachricht machte jetzt die Ex-Freundin des Rappers, Alexis Sky, auf ihrem Twitter-Profil publik. "Ruhe in Frieden, Trouble", brachte sie ihre große Trauer zum Ausdruck und betonte zudem: "Es tut mir so leid, dass dir das passiert ist, Kleiner, das hast du nicht verdient." Sie sende ihre Anteilnahme auch an die Kinder und die Familie des Verstorbenen.

Wie genau der Rapper Trouble ums Leben kam, wurde bislang noch nicht von offizieller Seite bestätigt. Laut einiger Berichte von US-amerikanischen Medien sei der "Bring It Back"-Interpret aber wohl am Sonntagmorgen bei einer Schießerei in der Großstadt Atlanta getötet worden.

