Es gibt neue Entwicklungen im Fall um den Rapper Trouble (34)! Am Sonntag wurden traurige Nachrichten über den US-amerikanischen Musiker, der gebürtig Mariel Semonte Orr heißt, bekannt: Er ist im Alter von nur 34 Jahren ums Leben gekommen. Dabei ist der "Bring It Back"-Interpret bei einer Schießerei in Atlanta getötet worden. Nun stellte sich der mutmaßliche Mörder von Trouble der Polizei!

Wie TMZ am Dienstag berichtete, hat sich Jamichael Jones nun der örtlichen Polizeibehörde gestellt und erklärt, dass er den Musiker tödlich verletzt habe. Jedoch erst, nachdem seine eigene Mutter ihn zu seinem Geständnis überredet haben soll. Dem 33-jährigen Täter soll die Kaution verweigert werden und wird wegen Mordes, schwerer Körperverletzung und Hausfriedensbruch angeklagt.

Alexis Sky, die Ex-Freundin des Rappers, hatte die schlimmen Neuigkeiten via Twitter mit Troubles Fans geteilt. "Ruhe in Frieden, Trouble. Es tut mir so leid, dass dir das passiert ist, Kleiner, das hast du nicht verdient", schrieb sie auf ihrem Profil.

Der US-amerikanische Rapper Trouble

Instagram / 1troublemmb Trouble, "Bring It Back"-Interpret

Instagram / troublemmb Rapper Trouble

