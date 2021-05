Hat Sabrina Parr etwa wieder einen neuen Lover am Start? Im November 2020 hatten die Personal Trainerin und Khloé Kardashians (36) Ex-Mann Lamar Odom (41) ihre Verlobung aufgelöst. Nach kurzen Comeback-Gerüchten scheint bei dem ehemaligen Paar nun auch der letzte Funken Hoffnung auf eine Reunion erloschen zu sein – der Fitnessliebhaberin wird bereits eine neue Liaison nachgesagt: Sabrina soll Rapper Trouble daten!

Aufmerksame Fans haben nun einige Details entdeckt, die für eine Beziehung der beiden sprechen könnten. So teilte die Beauty vor wenigen Tagen ein Foto auf Instagram – das sie mittlerweile aber wieder gelöscht hat – auf dem sie relaxt auf einer Liege am Strand entspannt und ein Mann neben ihr liegt. Und bei diesem Mann soll es sich um besagten Rapper handeln! Der "Bring It Back"-Interpret veröffentlichte nämlich ebenfalls einen Clip von sich am Strand, mit genau derselben Aussicht und den Klamotten, die bereits auf Sabrinas Pic zu sehen waren.

Was wohl Lamar darüber denkt? Zuletzt hatte der ehemalige US-amerikanische Basketballspieler kein gutes Haar an seiner Verflossenen gelassen. "Toxischen Personen und der Liebe ein Ende zu setzen, ist eine großartige Sache. Es ist fast so, als würde sich der Müll von selbst nach draußen bringen", hatte er in einem Insta-Video gegen Sabrina gestichelt.

Instagram / getuptoparr Sabrina Parr, Influencerin

Instagram / troublemmb Rapper Trouble

Instagram / lamarodom Lamar Odom, Ex-Basketballer

