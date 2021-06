Zusammen eroberten Nina Dobrev (32) und Kat Graham (31) die Herzen der Zuschauer im Sturm! Die Schauspielerinnen standen jahrelang gemeinsam für die beliebte Serie Vampire Diaries vor der Kamera. Nina verkörperte dabei die Protagonistin Elena und Kat spielte ihre beste Freundin Bonnie. Anscheinend sind die einstigen Co-Stars nach dem Serien-Aus im Jahr 2017 weiter in Kontakt geblieben: Im Netz postete Nina jetzt einige Schnappschüsse und Videos zusammen mit ihrer Kumpanin!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die gebürtige Kanadierin jetzt einen Clip mit der 31-Jährigen. "Ich liebe dich so sehr", sagte Kat dabei zu ihrer Freundin und gab ihr liebevoll einen Kuss auf die Stirn. Auch ein gemeinsames Selfie durfte natürlich nicht fehlen. Auf dem Schnappschuss strahlen die beiden in die Kamera und scheinen das Wiedersehen zu genießen. Unter den Beitrag setzte Nina ein Herz und machte damit klar, wie wichtig das Model nach all den Jahren noch für sie ist.

Die Fans der Kultserie sind von dem süßen Anblick der beiden total begeistert. Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche Komplimente und positive Reaktionen. "Das Wiedersehen, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchten" und: "Ich weine, darauf habe ich so lange gewartet", lauten nur zwei der vielen Kommentare.

Instagram / nina Nina Dobrev, Schauspielerin

Getty Images Kat Graham und Nina Dobrev im Jahr 2014 in San Diego

Instagram / katgraham Kat Graham, Schauspielerin

