Yannick Syperek versucht sein Glück! Der Musiker buhlt schon bald in der neuen Staffel von Die Bachelorette um das Herz von Sharon Battiste (30). In einem Vorstellungsvideo stellte er bereits klar, dass die Kuppelshow seine letzte Hoffnung auf die große Liebe sei. Promiflash wollte nun von dem Hottie wissen: Wie lautet eigentlich sein Plan, um die Bachelorette von sich zu überzeugen?

Der Kellner spielt nebenberuflich in einer Band und hat des Öfteren auch Auftritte. Das würde er auch gern mit der Bachelorette machen! "Am liebsten würde ich sie auf ein Konzert mitnehmen, das hinterlässt gerne Eindruck", gab Yannick im Promiflash-Interview zu. Das wird bei dem Format jedoch kaum möglich sein! "In dieser Situation aber muss ich einfach hoffen, dass ein kleines Knistern durch Augenkontakt zustande kommt. Gesangsproben erfährt sie dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt", witzelte er.

Aber warum denkt er eigentlich, dass die TV-Show laut ihm seine letzte Wahl ist? "Ich denke, es liegt eher an der heutigen Zeit, die Gesellschaft wirft gerne weg, statt irgendetwas aufzubereiten. Beim Dating scheint mir das ähnlich zu sein", erklärte Yannick.

