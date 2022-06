Carolina Noeding hat noch einmal so richtig die Sau rausgelassen! Im Juli 2021 nahm die Köln 50667-Bekanntheit den Antrag von ihrem Co-Star Daniel Peukmann an und die zwei beschlossen, noch dieses Jahr den Bund der Ehe einzugehen. In wenigen Wochen ist es dann so weit – aber jetzt stand erst einmal der wilde Junggesellinnenabschied an!

Auf Instagram teilte die einstige Miss Germany viele Einblicke in den Trip. Gemeinsam mit Freunden reiste Carolina nach Amsterdam und verbrachte dort eine wohl unvergessliche Zeit: In knappen Bikinis im Whirlpool Bier trinken, eine exklusive Tanzeinlage von einem Stripper und eine Menge Party standen auf dem Programm. Die Mädels feierten dabei anscheinend so hart, dass sie allesamt ihre Stimmen verloren!

Aber auch der zukünftige Ehemann wurde vergangenes Wochenende von seinen Freunden entführt und feierte seinen JGA – allerdings im Sauerland. "Ich weiß nicht, ob ich jemals so laut und intensiv gelacht habe wie an den zwei Tagen", schwärmte Daniel jetzt in seiner Story. Unter anderem hat er während des Trips sogar an einem Kuhmelkwettbewerb teilgenommen und tatsächlich gewonnen!

Instagram / carolinanoeding Carolina Noeding auf ihrem JGA

Instagram / carolinanoeding Carolina Noeding auf ihrem JGA

Instagram / carolinanoeding Daniel Peukmann und Carolina Noeding aus "Köln 50667"

