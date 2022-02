Carolina Noeding und Daniel Peukmann geben einen Einblick in ihre Hochzeitsplanung! Die Darsteller des Köln 50667-Paars Jule und Marc Reuter lieben sich auch im echten Leben. Und genau wie ihre Serienrollen wollen die beiden Schauspieler den Bund der Ehe eingehen: Im Juli 2021 hatte Daniel seiner Freundin an deren Geburtstag einen Heiratsantrag gemacht. Wie läuft es so mit der Hochzeitsplanung – und wann ist eigentlich der große Tag?

Diese Fragen beantwortet das Pärchen jetzt im Promiflash-Interview. "Der Plan ist, vor den magischen zwölf Monaten zu heiraten – sprich vor Caros Geburtstag: Daher ist die standesamtliche Trauung auf den 21. Juli gelegt, eine Woche vor der zeremoniellen Trauung auf Mallorca", verrät Daniel. Also wird es schon in ein paar Monaten ernst für die zwei! Hat Caro denn schon ihr Hochzeitskleid gefunden? "Ich habe schon eins von zwei Kleidern gefunden. Am 11. März geht es mit der Suche weiter", berichtet die Beauty.

Und wie sieht es inzwischen mit der Nervosität vor der Hochzeit aus? "Tatsächlich habe ich den Eindruck, etwas zu einer Brautzilla mutiert zu sein", offenbart Carolina. "Es stört mich unfassbar, dass so viele Dinge in den nur fünf verbleibenden Monaten noch zu planen sind – sodass ich in diesen Dingen einen Umgangston erworben habe, als würde ich mit einer Machete durch den Dschungel laufen...", witzelt die Braut in spe. "Daniel ist dagegen entspannter, kann dafür aber auch gut meckern."

Instagram / daniel_peukmann Daniel Peukmann und Carolina Noeding in Peru

RTL2 Daniel Peukmann und Carolina Noeding, "Köln 50667"-Darsteller

©RTLZWEI/Magdalena Possert Daniel Peukmann und Carolina Noeding

