Anne Wünsches (30) Babykugel ist mittlerweile ganz schön groß! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erwartet mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (33) ihr erstes gemeinsames Baby – die Influencerin bringt zwei Töchter mit in die Beziehung. Inzwischen hat die Bloggerin den Großteil der Schwangerschaft hinter sich gebracht und fiebert der Geburt ihres Sohnes Sávio entgegen. Lange kann es bis dahin aber nicht mehr dauern!

In ihrer Instagram-Story teilte Anne einen Boomerang, auf dem sie in Leoparden-BH posiert und ihren nackten Babybauch in Szene setzt. Inzwischen ist die gewölbte Körpermitte der Beauty so kugelrund, dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß ist, dass der kleine Sávio nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Das ist auch Anne offenbar bewusst. Die YouTuberin nutzt nämlich momentan noch die Ruhe vor der Geburt aus, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet: "Ich genieße das Ausschlafen so sehr, weil ich weiß, dass das bald nicht mehr machbar ist. An freien Tagen wird das richtig ausgenutzt und die Kids schlafen auch so lange – lieben wir."

