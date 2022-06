Wie geht es für Mark Bruns und Cindy Nischik in der Liebe weiter? Die ehemaligen Love Island-Kandidaten lernten sich in der letzten Staffel der Show kennen. Schnell entwickelte sich in der Sendung ein kleiner Flirt, doch nur wenige Wochen nach Ende der Dreharbeiten gaben der Bonner und die Düsseldorferin das Ende der Romanze bekannt. Im Promiflash-Interview verrieten Mark und Cindy, wie es für sie liebestechnisch weitergeht!



Sowohl Mark als auch Cindy sind gespannt, was in Zukunft auf sie warten wird – direkt nach einer neuen Liebe suchen kommt für die beiden allerdings nicht infrage! "Ich freue mich darauf, neue Leute kennenzulernen. Ich bin gespannt, was sich in der nächsten Zeit ergeben wird", erklärte Mark gegenüber Promiflash. Auch Cindy sieht das ähnlich: "Ich lasse es auch auf mich zukommen. Ich bin sehr glücklich mit mir selbst. Wenn aber jemand in mein Leben kommt, dann bin ich dafür offen!"

Im Promiflash-Interview fanden Mark und Cindy liebe Worte füreinander: "Ich habe die Zeit mit ihr sehr genossen und bereue auch nichts davon!", offenbarte Mark. Aber auch Cindy schätzt die Zeit mit ihrem Ex-Flirt: "Ich wünsche ihm genauso wie mir, dass wir beide zukünftig jemanden finden, für den wir alles tun würden und einfach glücklich sind."

RTLZWEI Cindy von "Love Island" Frühling 2022

Love Island, RTL II Cindy und Mark, "Love Island"-Kandidaten

Instagram / markbrunsx_ Mark Bruns, "Love Island"-Kandidat 2022

