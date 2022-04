Bei Mark und Cindy passt es offenbar nach wie vor richtig gut! Der Bonner und die Düsseldorferin lernten sich in der diesjährigen Love Island-Frühjahrsstaffel kennen und schafften es sogar bis ins Finale. Doch nicht alle Zuschauer trauten den beiden zu, dass ihre Gefühle füreinander echt sind: Mark und Cindy schafften es im Voting nur auf den dritten Platz. Nun zeigen die beiden aber: Sie harmonieren auch nach der Kuppel-Show offenbar super miteinander!

Auf Instagram veröffentlichten die beiden ein Foto, das sie wohl vor ihrer Rückreise nach Deutschland auf Teneriffa zeigt. Cindy legt ihre Hände an die Hüfte ihres TV-Flirts und gibt ihm liebevoll einen Kuss. Mittlerweile sind die beiden wieder in ihrer Heimat in Nordrhein-Westfalen und lernen sich weiter kennen. Sie zeigten sich zusammen in ihren Storys – ob sie offiziell ein Paar sind, ist bisher aber nicht bekannt. In einem Q&A betonte Mark lediglich, dass sie sehr glücklich miteinander seien.

Kurz nach dem Finale erzählten die Turteltauben im Interview mit Promiflash, dass sie sich auf jeden Fall weiter treffen wollen. "Wir schauen einfach mal, was daraus wird und sind da guter Dinge!", betonte Cindy. Auch Mark blickte positiv auf die Zeit, die noch vor ihnen liegt.

Instagram / cindy_nsc Mark und Cindy im April 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Cindy und Mark, "Love Island"-Finalisten 2022

Love Island, RTL II Cindy und Mark, "Love Island"-Kandidaten

