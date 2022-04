Mark und Cindy tricksten die Kameras bei Love Island offenbar aus! Der Blondschopf und die Influencerin lernten sich in der TV-Show in den vergangenen Wochen kennen. Schon von Anfang an funkte es zwischen den beiden – nach einigen Tagen kam es dann auch zu einem schüchternen Kuss auf dem Balkon. Doch jetzt enthüllte der Bonner: Das war gar nicht das erste Lippenbekenntnis mit Cindy!

Im Promiflash-Interview nach dem großen Finale ließ Mark die süße Bombe platzen: "Ich muss das mal kurz klarstellen. Ein leidenschaftlicher Kuss ist vorher schon gefallen, es wurde nur durch die Kameras nicht aufgezeichnet. Wir haben uns nicht das erste Mal auf dem Balkon geküsst, sondern im Bett." Demnach sei der Kuss auf dem Balkon nicht der erste Kontakt gewesen – jedoch die erste Intimität, die von der Kamera dokumentiert wurde.

Trotz ihrer Küsse reichte es am Ende für Mark und Cindy nicht für den Sieg. Die beiden landeten auf Platz drei. Nach dem Finale durften die zwei dann auch endlich Zeit ohne die Kameras verbringen. Zu Sex kam es dabei zwar nicht, wie beide gegenüber Promiflash beteuerten, der Vibe stimme aber dennoch zwischen ihnen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI / Thomas Reiner Cindy und Mark, "Love Island"-Finalisten 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Mark Bruns, "Love Island"-Kandidat 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Cindy und Mark, "Love Island"-Finalisten 2022

