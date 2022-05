Kein Happy End für Mark Bruns und Cindy Nischik! Die beiden Love Island-Kandidaten hatten sich in der gleichnamigen Show kennengelernt – und landeten im Finale sogar auf dem dritten Platz! Obwohl sich die beiden weiterhin turtelnd gezeigt hatten, gaben die Düsseldorferin und der Bonner nur wenige Wochen nach der Show das Flirt-Aus bekannt. In einem Interview mit Promiflash verriet das Ex-Couple exklusiv, ob sie trotzdem Freunde bleiben!

Cindy und Mark gaben gegenüber Promiflash an, sich im Guten getrennt zu haben! Auch auf die Frage, ob die beiden auf Aufstand gehen oder Freunde bleiben, vertraten Cindy und Mark die gleiche Meinung: "Da ich Cindy menschlich sehr ins Herz geschlossen habe, würde ich definitiv mit ihr befreundet bleiben wollen", sagte der Ex-Islander. "Wir verstehen uns also trotzdem noch, aber auf freundschaftlicher Ebene!", bestätigte Cindy das gute Verhältnis zu Mark.

Auch sind beide der Meinung, dass es nichts geändert hätte, wenn Cindy früher in die Villa eingezogen wäre: "Vielleicht wären wir weiter gewesen, vielleicht hätte ich mehr Gefühle zeigen können, aber all das ändert nichts an den Dingen, die danach nicht funktioniert haben", gab Cindy ehrlich zu. Im gewohnten Umfeld hätte sowohl Cindy als auch Mark dann festgestellt, dass es einfach nicht passt, ergänzte Mark gegenüber Promiflash.

Instagram / cindy_nsc Cindy Nischik, "Love Island"-Kandidatin

RTLZWEI / Thomas Reiner Mark und Cindy bei "Love Island"

Instagram / markbrunsx_ Mark Bruns, "Love Island"-Kandidat 2022

