Für diese vier hat es am Ende nicht gereicht: Léon und Leonie sowie Mark und Cindy sind heute Abend knapp am Love Island-Sieg vorbeigeschrammt. Statt ihnen machten Nico und Jennifer (23) das Rennen um das Preisgeld von 50.000 Euro! Promiflash hat mit den zwei Verlierer-Pärchen kurz nach dem Finale gesprochen. Wie gehen Léon, Leonie, Mark und Cindy mit der TV-Niederlage um?

Für Team Leo reichte es für den zweiten Platz – absolut angemessen, wie Leonie im Gespräch mit Promiflash offenlegte: "Klar hätte man auch gewinnen wollen, aber ich bin jetzt nicht enttäuscht. Der dritte Platz hätte mich schon enttäuscht." Auch ihr Couple-Partner sieht das so. Die Bronze-Medaille hätte den Lüneburger schon gekränkt. Dass Jennifer und Nico am Ende ganz oben auf dem Podest gestanden haben, findet Léon aber mehr als fair: "Weil sie sind ein schönes Pärchen von dem, was wir in der Villa gesehen haben. Deswegen gönne ich das denen", erklärte der 25-Jährige.

Mark und Cindy landeten auf dem dritten Rang – doch damit haben sie eigentlich schon gerechnet, wie der Blondschopf gegenüber Promiflash berichtete: "Weil die anderen beiden einfach viel, viel länger Zeit zusammen genießen konnten. Die konnten sich viel viel intensiver kennenlernen als wir beide." Dennoch ist das Couple megastolz, wie weit es innerhalb der kurzen Zeit emotional schon gekommen ist. "Wir sind uns echt näher gekommen und haben viele guten Gespräche geführt. Das war schon eine gute, intensive Zeit. Der dritte Platz ist völlig in Ordnung", schloss Mark ab.

Alle Folgen von "Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe" auf RTL+

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Leonie und Léon bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Mark und Cindy bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Mark, Cindy, Léon und Leonie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de