Die beiden kann nichts aus der Bahn werfen. Auf der Suche nach der großen Liebe sind Cindy Nischik und Mark Bruns in die diesjährige Love Island-Villa gezogen. Dabei sind sich die beiden in kürzester Zeit nähergekommen und schafften es zudem auf den dritten Platz. Weil die hübsche Blondine jedoch noch kurz vor Showstart mit ihrem Ex im Urlaub war, haben viele Zuschauer nicht an die beiden geglaubt. Promiflash hat nachgehakt und gefragt, wie Cindy und Mark mit diesem Urteil umgehen.

"Mich trifft das nicht wirklich, wenn andere über mich urteilen. Im Endeffekt muss man einfach selbst wissen, wie es sich anfühlt", verriet Cindy im Promiflash-Interview und fügte hinzu, dass es das einzige wäre, worauf es für sie ankommt. Auch Mark will weiterhin auf sein Bauchgefühl hören. "Man kann als Zuschauer fast gar nicht gesehen haben, dass es nicht matcht. Wir haben so krass viele Gemeinsamkeiten entdeckt. [...] Das ging schon echt schnell", schwärmte der Blondschopf und stellte klar, dass ihm die Meinungen der anderen egal seien.

Obwohl sie schließlich nur knapp an dem Preisgeld von 50.000 Euro vorbeigeschrammt sind, hatten Cindy und Mark bereits mit ihrer Platzierung gerechnet. "Weil die anderen beiden einfach viel mehr Zeit zusammen genießen konnten. Die konnten sich viel intensiver kennenlernen als wir", erklärte sich der Bonner im Promiflash-Interview und fügte hinzu, dass der dritte Platz deshalb völlig in Ordnung sei.

Instagram / cindy_nsc Cindy Nischik, "Love Island"-Kandidatin

Instagram / markbrunsx_ Mark Bruns, "Love Island"-Kandidat 2022

Love Island, RTL II Cindy und Mark, "Love Island"-Kandidaten

