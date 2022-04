Das Love Island-Couple Mark und Cindy konnte aus dem Finale leider nicht als Sieger herausgehen – das bedeutet aber nicht das Ende für die beiden! Gerade Cindy hatte es mit ihrem Eintritt als Granate nicht leicht in der Show. So hatte ihr Mark bei einem Zuschauerkommentar schwer schlucken müssen, aus dem hervorging, dass seine Auserwählte wohl einen OnlyFans-Account hat! Aber nicht einmal das brachte die beiden auseinander. In einem Interview mit Promiflash verrieten Mark und Cindy jetzt, dass sie sich auch nach der Show weiter kennenlernen wollen!

Das Couple Mark und Cindy wurde bei "Love Island" von den Zuschauern oft als nicht real eingeschätzt. Vor allem Cindys Absichten wurden häufig infrage gestellt. Bei einem Interview mit Promiflash räumte die Islanderin jedoch ein: "Ich glaube, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, uns kennenzulernen [...]. Wir schauen einfach mal, was daraus wird und sind da guter Dinge!" Ihr "Love Island"-Partner Mark bestätigte auch, dass sie sich bereits in ein paar Tagen wiedersehen und gemeinsam zu Adrianos Geburtstag erscheinen werden.

Zusammen mit Leon und Leonie sowie Nico und Jennifer (23) schaffte das Couple Cindy und Mark den Einzug in das Finale. Doch leider reichte es für die beiden nicht. Mark betonte aber: "Wir sind nicht enttäuscht. Es war auch von vornherein eigentlich klar, dass wir die Dritten werden, weil die anderen beiden einfach eine viel längere Zeit zusammen genießen konnten."

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Cindy, "Love Island"-Kandidatin 2022

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Cindy und Mark, "Love Island"-Finalisten 2022

Anzeige

Instagram / markbrunsx_ Mark Bruns, "Love Island"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de