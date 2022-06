Rumer Willis (33) zeigt, wie stylish sie ist! Genau wie ihre berühmten Eltern Bruce Willis (67) und Demi Moore (59) ist die Schönheit aus Kentucky Schauspielerin geworden. Ihre letzte größere Rolle hatte sie in dem Quentin Tarantino-Streifen "Once Upon a Time... in Hollywood". Ihr Markenzeichen waren lange ihre dunklen Locken – die sie vergangenes Jahr dann aber in einem Kupferton gefärbt hat. Auf neuen Fotos rockt Rumer jetzt ihre rote Mähne – und einen coolen Retro-Look á la 70er-Jahre!

Paparazzi lichteten die Beauty am Sonntag unterwegs in Studio City ab, wo sie mit ihrem sommerlichen Look sicherlich für jede Menge Aufmerksamkeit gesorgt hat: Rumer trug einen luftigen Rock mit Retro-Blumen-Print, Samtsandalen und ein weißes Crop Top – und zeigte so ziemlich viel nackte Haut! Das Outfit brachte außerdem ihre schmale Taille und flachen Bauch perfekt zur Geltung. Ihre roten Haare trug die 33-Jährige zur Abwechslung mal glatt.

Retro scheint gerade voll ihr Ding zu sein! Im März wurde Rumer in einem coolen roten Hawaii-Hemd gesichtet – wie sie in den 80er-Jahren ständig getragen wurden. Dazu kombinierte sie eine Radlerhose und ein Crop Top in Schwarz sowie weiße Sneaker und Tennissocken. Welcher Look gefällt euch besser? Stimmt in unserer Umfrage ab!

@CelebCandidly / MEGA Rumer Willis, Juni 2022

@CelebCandidly / MEGA Rumer Willis in Studio City

MEGA Rumer Willis, März 2022

Welcher von Rumers Looks gefällt euch mehr? Der mit dem Rock! Der mit dem Hawaiihemd! Abstimmen Ergebnis anzeigen



